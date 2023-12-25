T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/319 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Karamanlı İlçesi, Hürriyet mahallesinde bulunan 124,25 m2 yüzölçümlü 870 ada 1 parsel sayılı taşınmaz

ADA NO :870 ada

PARSEL NO : 1 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 124,25 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Levent Yavuz Demirci, Mehmet Cengiz Demirci, Mehmet Selman Demirci, Serhat Oğuz Demirci, Yadigar Demirci, Zerrin Demirci

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : KARAMANLI İLÇESİ, HÜRRİYET MAHALLESİNDE BULUNAN 124,25 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 870 ADA 1 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/319 Esas sayısında dava açılmıştır.mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.11/12/2023