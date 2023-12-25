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        T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

        İlandır
        Giriş: 25.12.2023 - 00:00
        T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/319 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Karamanlı İlçesi, Hürriyet mahallesinde bulunan 124,25 m2 yüzölçümlü 870 ada 1 parsel sayılı taşınmaz
        ADA NO :870 ada
        PARSEL NO : 1 parsel
        YÜZÖLÇÜMÜ : 124,25 m2
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Levent Yavuz Demirci, Mehmet Cengiz Demirci, Mehmet Selman Demirci, Serhat Oğuz Demirci, Yadigar Demirci, Zerrin Demirci
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : KARAMANLI İLÇESİ, HÜRRİYET MAHALLESİNDE BULUNAN 124,25 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 870 ADA 1 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/319 Esas sayısında dava açılmıştır.mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.11/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01955328
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