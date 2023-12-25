T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/320 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tefenni İlçesi, Yuva köyünde bulunan 249,56 m2 yüzölçümlü 3127 parsel sayılı taşınmaz

PARSEL NO : 3127 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 249,56 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : DURMUŞ ŞAKIR, FATMA AKIN, GÜLENDER ÖZDEMİR, MUSTAFA ÜNLÜ, SAVAŞ ŞAKIR, ŞERİFE ŞAKIR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : TEFENNİ İLÇESİ, YUVA KÖYÜNDE BULUNAN 249,56 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 3127 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/320 Esas sayısında dava açılmıştır.mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.11/12/2023