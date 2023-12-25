T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/198 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Burdur İli, Tefenni İlçesi, Yuva Köyünde bulunan 681,23 m2 yüzölçümlü 3132 parsel (geldisi 2828 parsel) sayılı taşınmaz

PARSEL NO : 3132 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 681,23 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Durmuş Erbil, Keziban Arıcan, Murat Erbil, Yadigar Erbil, Durmuş Erbil, Erol Erbil, İsmail Erbil, Şevkiye Güner, Ulkiye Erbil, Ayşeli Işık, Ayhan Altıok, Bayram Altıok, Serpil Akyol, Osman Erbil, Yaşar Tuncel, Gülhizar Şengün, Kevser Erbil, Süleyman Erbil, Meryem Hanım Özçoban, Gürsel Erbil, Yaşar Tunç, Meryem Baylan, Semra Tekin, Ramazan Erbil, Osman Demirel, Ummahan Kaya, Fatma Yanardağ, Şerife Önal, Mustafa Demirel, Mehmet Demirel, Anakız Aydemir, Salih Aydemir, İsmail Aydemir, Fadime Aydemir

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :BURDUR İLİ, TEFENNİ İLÇESİ, YUVA KÖYÜNDE BULUNAN 681,23 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 3132 PARSEL (GELDİSİ 2828 PARSEL) SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/198 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 28/09/2023