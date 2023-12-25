T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/224 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Karamanlı İlçesi Cami Mahallesinde bulunan 80,10 m2 yüzölçümlü, 779 ada 1 parsel (geldisi 16200 parsel) sayılı taşınmaz

ADA NO : 779 ada

PARSEL NO : 1 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 80,10 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayşe Yayla

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI :KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : KARAMANLI İLÇESİ CAMİ MAHALLESİNDE BULUNAN 80,10 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ, 779 ADA 1 PARSEL (GELDİSİ 16200 PARSEL) SAYILI TAŞINMAZINKAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/224 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 25/09/2023