T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/252 Esas

KARAR NO : 2025/6



Davacı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Davalı : 1- MERT YİĞİT OTURAK

2- NACİYE YILDIZ

3- RUHİ OTURAK

4- YILMAZ OTURAK



Mahkememizden verilen 15/01/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile Tam Kabul karar verilmiş olup Burdur İli,Karamanlı ilçesi Çamlık Mahallesi 830 ada 1 parsel numaralı taşınmazın davalılar adına olan hisselerinin tapu kaydının iptali ile davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıt ve tescili ile yol olarak terkinine dair karar verilmiştir.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere davalı MERT YİĞİT OTURAK'a ilanen tebliğ olunur.