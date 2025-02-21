T.C. TAVAS SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. TAVAS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/1327 Esas

Davalı: Volkan Hışır (T.C.N.: 124*****106) 380 RUE ANTOİNE-PLAMONDON LAVAL, QCH7L 5K6 MONTREAL/KANADA



Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Belirtilen adresinize çıkarılan tebligatlar adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen 28.05.2025 günü duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK'nın 150. maddesi uyarınca duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu,

Dosyaya ibraz edilen 17.01.2024 tarihli bilirkişi raporuna HMK'nın 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu,

Bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere TK'nın 28 ve devam maddeleri uyarınca ilanen tebliğ ve ihtar olunur.05/02/2025