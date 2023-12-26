T.C. TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C.

TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/397 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Yönetim Kurulu'nun 09/03/2022 tarihli ve 10-573 sayılı kararı ile yukarıda sayısı yazısı ile dava konusu olan Denizli İli Tavas İlçesi Karahisar Mahallesi 423 ada 2 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazın tamamının188,85 m2 olduğu ve kamulaştırılacak 11,34 m2 lik kısmında daimi irtifak hakkı için taşınmazın malikleri OSMAN ACAROĞLU, GÜLSÜM DERNEK,SADET GÖKÇE VE FATMA DİDİN adına kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasının ikame edildiği,

dosya tarafının14. maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, bu konuya ilişkin ikame edilecek davalarda husumetin davacı idareye ve dosya davalısına yöneltilebileceği, 14. maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, bu konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, dosyalarda tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin hak sahibinin adına Ziraat Bankası A.Ş.'ye (Tavas Şubesi) yatırılacağı ihtar ve ilanen tebliğ olunur.21/12/2023