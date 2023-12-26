T.C. TAŞOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

(Kamulaştırma Kanununun 10.Maddesi gereğince)



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 27/09/2016 tarih ve 83698686-752.01.01 sayılı Bakanlık Oluru kararıyla kamu yararı kararı verilmiş olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca;



1-2942 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca; tebligat tarihinden itibaren, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği ve söz konusu davaların açılması halinde husumetin davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

2-2942 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca; tebligat tarihinden itibaren, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

3- Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi/sahipleri adına Taşova Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

4- Konuya, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, taşınmazların köyü/mahallesi, ada parsel numarasının aşağıda yazılı şekilde olduğu,

5-Aşağıdaki listede kayıtlı dava dosyalarının duruşma gününün 31 OCAK 2024 günü olduğu,

Dava konusu edilen;

1-Amasya İli Taşova İlçesi Çaydibi Köyü 118 ada 36 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/329)

2-Amasya İli Taşova İlçesi Borabay Köyü 301 ada 136 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/331)

3-Amasya İli Taşova İlçesi Borabay Köyü 256 ada 397 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/333)

4-Amasya İli Taşova İlçesi Mercimek Köyü 128 ada 31 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/335)

5-Amasya İli Taşova İlçesi Borabay Köyü 300 ada 12 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/337)

6-Amasya İli Taşova İlçesi Borabay Köyü 200 ada 41 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/339)

7-Amasya İli Taşova İlçesi Çaydibi Köyü 121 ada 22 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/341)

8-Amasya İli Taşova İlçesi Çaydibi Köyü 118 ada 16 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/343)

9-Amasya İli Taşova İlçesi Çaydibi Köyü 117 ada 1 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/345)

10-Amasya İli Taşova İlçesi Mercimek Köyü 131 ada 16 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/347)

11-Amasya İli Taşova İlçesi Mercimek Köyü 117 ada 589 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/349)

12-Amasya İli Taşova İlçesi Mercimek Köyü 110 ada 55 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/351)

13-Amasya İli Taşova İlçesi Mercimek Köyü 117 ada 539 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/353)

14-Amasya İli Taşova İlçesi Borabay Köyü 300 ada 8 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/355)

15-Amasya İli Taşova İlçesi Destek Köyü 101 ada 113 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/357)

16-Amasya İli Taşova İlçesi Destek Köyü 103 ada 49 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/359)

17-Amasya İli Taşova İlçesi Çaydibi Köyü 118 ada 5 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/361)

18-Amasya İli Taşova İlçesi Mercimek Köyü 128 ada 33 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/363)

19-Amasya İli Taşova İlçesi Borabay aydibi Köyü 282 ada 5 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/365)

20-Amasya İli Taşova İlçesi Çaydibi Köyü 117 ada 4 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/367)

21-Amasya İli Taşova İlçesi Çaydibi Köyü 125 ada 68 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/369)

22-Amasya İli Taşova İlçesi Çaydibi Köyü 128 ada 13 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/371)

23-Amasya İli Taşova İlçesi Borabam Köyü 301 ada 146 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/373)

24-Amasya İli Taşova İlçesi Mercimek Köyü 129 ada 10 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/375)

25-Amasya İli Taşova İlçesi Borabay Köyü 305 ada 30 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/377)

26-Amasya İli Taşova İlçesi Mercimek Köyü 125 ada 28 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/379)

27-Amasya İli Taşova İlçesi Borabay Köyü 256 ada 396 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/381)

28-Amasya İli Taşova İlçesi Borabay Köyü 298 ada 47 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/383)

29-Amasya İli Taşova İlçesi Çaydibi Köyü 129 ada 32 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/385)

30-Amasya İli Taşova İlçesi Mercimek Köyü 125 ada 26 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/387)

31-Amasya İli Taşova İlçesi Çaydibi Köyü 117 ada 9 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/389)

32-Amasya İli Taşova İlçesi Borabay Köyü 305 ada 26 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/391)

33-Amasya İli Taşova İlçesi Çaydibi Köyü 121 ada 43 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/393)

34-Amasya İli Taşova İlçesi Çaydibi Köyü 126 ada 15 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/395)

35-Amasya İli Taşova İlçesi Destek Köyü 102 ada 55 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/397)

36-Amasya İli Taşova İlçesi Çaydibi Köyü 128 ada 15 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/399)

37-Amasya İli Taşova İlçesi Çaydibi Köyü 129 ada 26 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/401)

38-Amasya İli Taşova İlçesi Mercimek Köyü 127 ada 10 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/403)

39-Amasya İli Taşova İlçesi Çaydibi Köyü 119 ada 259 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/405)

40-Amasya İli Taşova İlçesi Borabay Köyü 201 ada 4 parsel,(Mahkememiz dosya numarası 2023/407) parsel sayılı taşınmazlar.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/12/2023