T.C. TARSUS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İ L A N



Sayı : E.19801581-2022/182-Ceza Dava Dosyası

Karar No: 2024/691

Basit yaralama suçundan müşteki sanıklar Fadıl ve Fedva oğlu, 01/01/1998 Hama doğumlu. Suriye uyruklu,Yabancı Kimlik No:99608971324 numaralı Beşar EL MUHAMMED, Muhsin ve Nücud oğlu, 01/01/1994 Hama doğumlu. Yabancı Kimlik No:99866748096 numaralı Diya Alevi EL MUSAYTAF,sanık Memduh ve Nada oğlu, 1998 Suriye doğumlu,Yabancı KimlikNo: 99702288038İmad Alive MUSEYTİF hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda; verilen HÜKÜM ÖZETLE;

Müşteki SanıklarBEŞAR EL MUHAMMED, DİYA ALEVİ EL MUSAYTAF, MUHAMMED RABİ EL MUHAMMED ve Sanık İMAD ALİVE MUSEYTİF hakkında her ne kadar yaralama suçundan cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmış ise de atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden yüklenen suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle CMK 223/2-e maddesi gereğince ayrı ayrı BERAATLERİNE,

Dair, sanık ve müşteki sanıkların yokluğunda, sanık müdafiinin yüzüne karşı, Cumhuriyet Savcısının huzurunda, gerekçeli kararın tebliğden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde, mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, tutuklu bulunanlar yönünden ise CMK'nun 263 maddesi uyarınca zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçeyi ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla mahkememize göndermek suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yasa Yolu Açık kanun yoluna başvuracağına ilişkin verilen kararın ilan yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞOLUNUR.28.01.2025