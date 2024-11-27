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        T.C. SUSURLUK SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.11.2024 - 00:00
        İ L A N

        T.C. SUSURLUK SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/88 Esas

        Konu : ilan

        20/11/2024

        ŞAHİN BALDEMİR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.


        GAİP TC KİMLİK NO : 35596000424
        ADI SOYADI : NAZİF AKALIN
        BABA ADI : AKİF
        ANA ADI : HATİCE
        DOĞUM TARİHİ : 05/07/1923
        DOĞUM YERİ : BALIKESİR
        İKAMETGAH ADRESİ : BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİ KURUCAOLUK KÖYÜ

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02129606
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