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        T.C. SUŞEHRİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 25.11.2024 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        SUŞEHRİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2013/7 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2013/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Sivas İl, Suşehri İlçe, Yalnızbağlar Mahalle 54 Ada, 1 Parsel
        Yüzölçümü : 14.588 m2 - İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Sanayi E:0,40 ve Hmax 9,50
        Kıymeti : 5.682.205,00 TL - KDV Oranı : %10 Damga Vergisi: %0,569
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir. (Teiaş Genel Müdürlüğünün 1840m2 irtifak hakkı vardır.)


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 13:30
        Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 13:30
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 13:30
        Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 13:30

        18/09/2024

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02127940
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