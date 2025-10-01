Habertürk
        T.C. SÜRMENE SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.10.2025 - 00:00
        İ L A N

        T.C. SÜRMENE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2021/1112 Esas


        Rize ili, Pazar ilçesi, Yücepazar mah/köy, Cilt No:64, Hane No:53, Birey Sıra No:44'de nüfusa kayıtlı, Hikmet ve Keziban'dan olma, 25/04/1951 Pazar doğumlu, 14/11/2020 tarihinde vefat eden, 19547648408 TC kimlik numaralı Basre ULUĞ terekesinin tespiti talep edilmiş olmakla, borçlu ve alacaklılarının TMK'nun ilgili maddei gereğince I ay içerisinde mahkememiz dosyasına borç ve alacaklarının vesaikleri İle birlikte bildirmeleri, bildirmeyenlerin Süreyi geçitmiş sayılacakları, alacak İle borçlarının kabul edilmeyeceği hususları ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02303496
