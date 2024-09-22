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        T.C. SORGUN SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.09.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C.
        SORGUN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2023/2347 Esas


        Davacı Keziban Kazancık vekili Av. Pirgayıp Yaşar tarafından davalılar aleyhine açılan Yozgat ili Sorgun ilçesi Kodallı köyü 68,243,198,329,512,621,634,636,715,929,946,1028 parsel ve Yozgat İli Sorgun İlçesi Agahefendi mahallesi 43 ada 17 parsel sayılı taşınmazlarla ilgili Ortaklığın Giderilmesi davasında,
        Mahkememizce davalı Hasan Taşdemir'e dava dilekçesinde belirtilen adresine ve kolluk tarafından belirlenen adresine davetiye çıkarılmış olup, tebligatın yapılamadığı, sistemde kayıtlı mernis adresinin de bulunmadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir
        Durusma Günü: 15/10/2024 günü saat: 11:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02093152
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