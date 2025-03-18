T.C. SORGUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SORGUN
4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, malik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m² miktarındaki kısmı Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat İli Sorgun İlçesi Yozgat-Sorgun Eymir Göleti ve Sulaması kapsamında Geçirimli Kum Çakıl Ocağı Ulaşım Yolu ve Kaya Ocağı Ulaşım Yolu projesi nedeniyle kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet kamulaştırması alanlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Sorgun/YOZGAT Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma gününün 20/06/2025 tarihi olduğu ilan olunur.18/02/2025
KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ
|Sıra
No
|Esas No
|İli
|İlçesi
|Mah./Köy
|Ada/Parsel
|Maliki
|1
|2025/13
|Yozgat
|Sorgun
|Eymir Mah/ Köyü
|0/7025
|OSMAN KATRANCI
|2
|2025/15
|Yozgat
|Sorgun
|Eymir Mah/ Köyü
|0/7037
|HÜSEYİN BAŞER
|3
|2025/17
|Yozgat
|Sorgun
|Eymir Mah/ Köyü Ayvalık mevki
|0/6826
|TEVFİK DUMAN
|4
|2025/19
|Yozgat
|Sorgun
|Eymir Mah/ Köyü Elçekçam Mevkii
|0/7058-7059-7060
|ALİ KILINÇ
|5
|2025/21
|Yozgat
|Sorgun
|Eymir Mah/ Köyü Yanıkcimbar Mevkii
|0/6836
|YAŞAR KATRANCI
|6
|2025/23
|Yozgat
|Sorgun
|Eymir Mah/ Köyü Yanıkçimbar Mevkii
|0/6840
|SÜLEYMAN DUMAN,MEDİNE İMECE VE AHMET FAZIL DUMAN
|7
|2025/25
|Yozgat
|Sorgun
|Eymir Mah/ Köyü Ayvalık Mevkii
|0/6854
|İSMAİL KATRANCI
|8
|2025/27
|Yozgat
|Sorgun
|Eymir Mah/ Köyü Ayvalık Mevkii
|0/6862
|YUSUF BAŞER
|9
|2025/29
|Yozgat
|Sorgun
|Eymir Mah/ Köyü Çivici Mevkii 6877
|0/6873-6885
|MEHMET TEKBAŞ
|10
|2025/31
|Yozgat
|Sorgun
|Eymir Mah/ Köyü Kurucaöz Mevkii 6883
|0/6881
|NACİYE AKBIYIK, ÜMMÜHAN AKBIYIK, SELAHATTİN AKBIYIK, VOLKAN AKBIYIK, METİN AKBIYIK, NERAMİN TEKBAŞ VE ŞÜKRAN CAN
|11
|2025/33
|Yozgat
|Sorgun
|Eymir Mah/ Köyü Çivici Mevkii
|0/6889
|TAHSİN TEKBAŞ
|12
|2025/35
|Yozgat
|Sorgun
|Eymir Mah/ Köyü Eymir Özü Mevkii Kıran mevkii
|6908
|İRFAN KARAMAN
|13
|2025/37
|Yozgat
|Sorgun
|Eymir Mah/ Köyü Mevkii Eymir Özü mevkii
|135/94
|YUSUF YİĞİTER