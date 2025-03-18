T.C.

SORGUN

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, malik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m² miktarındaki kısmı Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat İli Sorgun İlçesi Yozgat-Sorgun Eymir Göleti ve Sulaması kapsamında Geçirimli Kum Çakıl Ocağı Ulaşım Yolu ve Kaya Ocağı Ulaşım Yolu projesi nedeniyle kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet kamulaştırması alanlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Sorgun/YOZGAT Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma gününün 20/06/2025 tarihi olduğu ilan olunur.18/02/2025

KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ

Sıra

No Esas No İli İlçesi Mah./Köy Ada/Parsel Maliki 1 2025/13 Yozgat Sorgun Eymir Mah/ Köyü 0/7025 OSMAN KATRANCI 2 2025/15 Yozgat Sorgun Eymir Mah/ Köyü 0/7037 HÜSEYİN BAŞER 3 2025/17 Yozgat Sorgun Eymir Mah/ Köyü Ayvalık mevki 0/6826 TEVFİK DUMAN 4 2025/19 Yozgat Sorgun Eymir Mah/ Köyü Elçekçam Mevkii 0/7058-7059-7060 ALİ KILINÇ 5 2025/21 Yozgat Sorgun Eymir Mah/ Köyü Yanıkcimbar Mevkii 0/6836 YAŞAR KATRANCI 6 2025/23 Yozgat Sorgun Eymir Mah/ Köyü Yanıkçimbar Mevkii 0/6840 SÜLEYMAN DUMAN,MEDİNE İMECE VE AHMET FAZIL DUMAN 7 2025/25 Yozgat Sorgun Eymir Mah/ Köyü Ayvalık Mevkii 0/6854 İSMAİL KATRANCI 8 2025/27 Yozgat Sorgun Eymir Mah/ Köyü Ayvalık Mevkii 0/6862 YUSUF BAŞER 9 2025/29 Yozgat Sorgun Eymir Mah/ Köyü Çivici Mevkii 6877 0/6873-6885 MEHMET TEKBAŞ 10 2025/31 Yozgat Sorgun Eymir Mah/ Köyü Kurucaöz Mevkii 6883 0/6881 NACİYE AKBIYIK, ÜMMÜHAN AKBIYIK, SELAHATTİN AKBIYIK, VOLKAN AKBIYIK, METİN AKBIYIK, NERAMİN TEKBAŞ VE ŞÜKRAN CAN 11 2025/33 Yozgat Sorgun Eymir Mah/ Köyü Çivici Mevkii 0/6889 TAHSİN TEKBAŞ 12 2025/35 Yozgat Sorgun Eymir Mah/ Köyü Eymir Özü Mevkii Kıran mevkii 6908 İRFAN KARAMAN 13 2025/37 Yozgat Sorgun Eymir Mah/ Köyü Mevkii Eymir Özü mevkii 135/94 YUSUF YİĞİTER