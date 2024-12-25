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        T.C. SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.12.2024 - 00:00
        T.C. SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/155 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Davacı Sorgun Belediye Başkanlığı tarafından aşağıdaki listede yazılı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazın mülkiyet hakkı bedelinin tespiti ve tespit edilcek bedelin mahkemece belirlenecek milli bir bankaya yatırılması karşılığında irtifak hakkının tapuda davacı hazine adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;
        1-Davacı Sorgun Belediye Başkanlığı tarafından belirtilen taşınmaların kamulaştırılmasına karar verildiği,
        2-Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
        3-Duruşmanın 11/02/2025 tarihinde saat 11:00'a Sorgun 1.Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,
        4-Açılacak davalarda husumetin Sorgun Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği,
        7-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
        8-Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan hazine adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 17/12/2024
        Kamulaştırılan Taşınmaz;
        ESAS NO İL / İLÇE MAHALLE / KÖY ADA / PARSEL ALAN

        2024/155 YOZGAT / SORGUN Yeni Mahalle 283/63 155,25-m2

        MALİKİ; Tufan Güvenç

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02144627
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