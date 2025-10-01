Habertürk
        T.C. SÖKE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        T.C.
        SÖKE
        1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        SAYI : 2024/1567 ESAS

        KONU : İLANEN TEBLİGAT HAKKINDA


        İLAN


        Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Dava konusu; Aydın ili, Söke ilçesi, Cumhuriyet mahallesi 719 ada 299 parsel,Aydın ili, Söke ilçesi, Cumhuriyet mahallesi 812 ada 6 parsel, Aydın ili, Söke ilçesi, Sayrakçı mahallesi 105 ada 21 parsel, Aydın ili, Söke ilçesi, Sayrakçı mahallesi 106 ada 21 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Ahmet Çaybakan, Fatih Çaybakan, Uğur Hakan Çaybakan ve Mehmet Çaybakan'a yapılan tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından dava dilekçesi ve 09/12/2025 saat 11.30 olan duruşma gününün tebliğ yerine geçmek üzere iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02303338
