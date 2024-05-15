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        T.C. SÖKE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.05.2024 - 00:00
        T.C.
        SÖKE
        1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İLAN

        DOSYA NO :2023/111 Esas
        KARAR NO :2023/576 Karar
        14/05/2024

        Hırsızlık suçundan, 5237 sayılı TCK'nun 37/1 delaleti ile 141/1 maddesi maddesi gereğince 1 YIL HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), CEZANIN İNFAZINDAN SONRABAŞLAMAK ÜZERE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMASINA(TCK 58/6) cezası ile cezalandırılan Tahir ve Emine oğlu 07/06/1969doğumlu, Hatay ili İskenderun ilçesi Cumhuriyet köy/mh. nüfusuna kayıtlı RAMAZAN GÜNEŞ tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
        7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin adli yardımlı olarak, Türkiye genelinde50000üzerindeyayın yapan bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
        Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14/05/2024

        Gülten YALÇINKAY GÜVEN

        Yazı İşleri Müdürü 50701

        Arif TEKELER

        Hakim 194725
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02032936
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