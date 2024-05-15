T.C. SÖKE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
DOSYA NO :2023/111 Esas
KARAR NO :2023/576 Karar
Hırsızlık suçundan, 5237 sayılı TCK'nun 37/1 delaleti ile 141/1 maddesi maddesi gereğince 1 YIL HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), CEZANIN İNFAZINDAN SONRABAŞLAMAK ÜZERE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMASINA(TCK 58/6) cezası ile cezalandırılan Tahir ve Emine oğlu 07/06/1969doğumlu, Hatay ili İskenderun ilçesi Cumhuriyet köy/mh. nüfusuna kayıtlı RAMAZAN GÜNEŞ tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin adli yardımlı olarak, Türkiye genelinde50000üzerindeyayın yapan bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14/05/2024
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Gülten YALÇINKAY GÜVEN
Yazı İşleri Müdürü 50701
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Arif TEKELER
Hakim 194725