T.C. SİVRİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİVRİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/203 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Eskişehir ili, Sivrihisar ilçesi, Yeniköy mah.

ADA NO : 4385

PARSEL NO : 7

VASFI : Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Gökdere

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Enerji Piyasası Düzenleme kurulunun 12.09.2024 tarih ve 966452 sayılı olurları.

Yukarıda belgileri yazılı taşınmaz üzerinde davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük hak düşürücü süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hata düzeltim davası açabileceğiniz; davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yöneltilmesi gerektiği, yargılama sonunda kamulaştırma bedelinin Halk Bankası Sivrihisar şubesine yatırılacağı, delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sunabileceğiniz ve ayrıca HMK 147/2.maddesinde yer alan diğer hususlar ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

NOT : Tebligat Kanunu 31. Madde uyarınca, işbu ilanen tebligat yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süreler başlayacaktır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20.08.2025