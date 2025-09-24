Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SİVRİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.09.2025 - 00:00
        T.C. SİVRİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/203 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Eskişehir ili, Sivrihisar ilçesi, Yeniköy mah.
        ADA NO : 4385
        PARSEL NO : 7
        VASFI : Tarla
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Gökdere
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Enerji Piyasası Düzenleme kurulunun 12.09.2024 tarih ve 966452 sayılı olurları.
        Yukarıda belgileri yazılı taşınmaz üzerinde davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük hak düşürücü süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hata düzeltim davası açabileceğiniz; davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yöneltilmesi gerektiği, yargılama sonunda kamulaştırma bedelinin Halk Bankası Sivrihisar şubesine yatırılacağı, delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sunabileceğiniz ve ayrıca HMK 147/2.maddesinde yer alan diğer hususlar ihtar ve ilanen tebliğ olunur.
        NOT : Tebligat Kanunu 31. Madde uyarınca, işbu ilanen tebligat yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süreler başlayacaktır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20.08.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02299471
        Yazı Boyutu