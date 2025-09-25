T.C. SİVEREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİVEREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/1518 Esas



Davacı, KENAN GALYAN ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu taşınmaz: Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Aşağıyalankoz mahallesi 146/ Ada1 Nolu parsel doğusunda Siverek İlçesi Aşağıyalankoz Mahallesi 144 ada 1 nolu parsel , güneyinde yol ve yoldan sonra Siverek İlçesi Aşağıyalankoz Mahallesi 143 ada 12 nolu parsel ile batısında ise Siverek ilçesi Aşağıyalankoz Mahallesi 145 ada 1 nolu parsel ile çevrili olduğu ,Dava konusu yerlerden Krokide A harfi ile gösterilen yerin yüz ölçümünün 8907,14 m2, Krokide B harfi ile gösterilen yerin yüz ölçümü 23323,13 m2 'dir

Dava konusu yer ile ilgili olarak mahkememizde Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası açılmış olup yargılamanın halen mahkememizin 2022/1518 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, ilan tarihinden itibaren (mahallinde 3 kez yapılacak ilanın sonuncusundan itibaren) 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edilmediği takdirde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği hususu T.M.K'nun 713/2 maddesi uyarınca İLAN olunur.