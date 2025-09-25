Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SİVEREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.09.2025 - 00:00
        T.C. SİVEREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

        ESAS NO : 2022/1518 Esas


        Davacı, KENAN GALYAN ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
        Dava konusu taşınmaz: Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Aşağıyalankoz mahallesi 146/ Ada1 Nolu parsel doğusunda Siverek İlçesi Aşağıyalankoz Mahallesi 144 ada 1 nolu parsel , güneyinde yol ve yoldan sonra Siverek İlçesi Aşağıyalankoz Mahallesi 143 ada 12 nolu parsel ile batısında ise Siverek ilçesi Aşağıyalankoz Mahallesi 145 ada 1 nolu parsel ile çevrili olduğu ,Dava konusu yerlerden Krokide A harfi ile gösterilen yerin yüz ölçümünün 8907,14 m2, Krokide B harfi ile gösterilen yerin yüz ölçümü 23323,13 m2 'dir
        Dava konusu yer ile ilgili olarak mahkememizde Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası açılmış olup yargılamanın halen mahkememizin 2022/1518 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, ilan tarihinden itibaren (mahallinde 3 kez yapılacak ilanın sonuncusundan itibaren) 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edilmediği takdirde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği hususu T.M.K'nun 713/2 maddesi uyarınca İLAN olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02299550
        Yazı Boyutu