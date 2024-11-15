T.C. SİVAS İLİ ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 16.11.2024 - 00:00
|
SİVAS İLİ
|
ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|
GAYRI MENKUL SATIŞ İHALE İLANI
|1-)
|Mülkiyeti Şarkışla Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı yapılacaktır.
|2-)
|Şartname ve ekleri, Şarkışla Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilir ve ücretsiz görülebilir.
|3-)
|İhalenin sonuçlanmasından sonra ihale bedeli üzerinden %6 kati teminat alınacaktır.
|4-)
|Pey sürüm bedeli, Arsa satışlarında m2 üzerinden başlayıp 5,00 TL den, az olmayacaktır.
|5-)
|İstenilen belgeler: (İhale günü Saat: 12:00'ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.)1)-İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)2)-Tahmini Bedel üzerinden en az %3 oranında Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)3)-Nüfus cüzdanı fotokopisi4)-Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak) 5)-Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)6)-İhale temsilci olarak katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeler7)-Şartnamede belirtilen diğer özel şartlar
|8)-Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde "Ortak Girişim Beyannamesi" (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)
|6-)
|İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte, Şarkışla Belediyesi hizmet binasında, Belediye Encümenince 2886 Sayılı D.İ.K 45. Maddesi gereğince yapılacaktır.
|7-)
|Satışı yapılacak taşınmazın
|S.No
|Mahallesi
|Ada
|Parsel
|Yüzölçümü
(m2)
|Kira Süresi (YIL)
SATIŞ
|Tahmini Bedeli -TL
|Geçici Teminatı-TL
|Açıklama
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|Gültekin Mahallesi
|1396
|4
|860,84
|SATIŞ
|3.012.940,00
|90.388,20
|İmar Alanı İçinde Arsa
|27.11.2024
|14:50
|2
|Gültekin Mahallesi
|1525
|4
|746,83
|SATIŞ
|2.240.490,00
|67.214,70
|İmar Alanı İçinde Arsa
|27.11.2024
|14:55
|3
|Gültekin Mahallesi
|1511
|7
|806,34
|SATIŞ
|2.419.020,00
|72.570,60
|İmar Alanı İçinde Arsa
|27.11.2024
|15:00