T.C. SİVAS İLİ ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5-)

İstenilen belgeler: (İhale günü Saat: 12:00'ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.)1)-İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)2)-Tahmini Bedel üzerinden en az %3 oranında Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)3)-Nüfus cüzdanı fotokopisi4)-Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak) 5)-Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)6)-İhale temsilci olarak katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeler7)-Şartnamede belirtilen diğer özel şartlar