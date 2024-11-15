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        T.C. SİVAS İLİ ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 16.11.2024 - 00:00
        T.C.
        SİVAS İLİ
        ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        GAYRI MENKUL SATIŞ İHALE İLANI
        1-) Mülkiyeti Şarkışla Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı yapılacaktır.
        2-) Şartname ve ekleri, Şarkışla Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilir ve ücretsiz görülebilir.
        3-) İhalenin sonuçlanmasından sonra ihale bedeli üzerinden %6 kati teminat alınacaktır.
        4-) Pey sürüm bedeli, Arsa satışlarında m2 üzerinden başlayıp 5,00 TL den, az olmayacaktır.
        5-) İstenilen belgeler: (İhale günü Saat: 12:00'ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.)1)-İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)2)-Tahmini Bedel üzerinden en az %3 oranında Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)3)-Nüfus cüzdanı fotokopisi4)-Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak) 5)-Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)6)-İhale temsilci olarak katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeler7)-Şartnamede belirtilen diğer özel şartlar
        8)-Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde "Ortak Girişim Beyannamesi" (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)
        6-) İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte, Şarkışla Belediyesi hizmet binasında, Belediye Encümenince 2886 Sayılı D.İ.K 45. Maddesi gereğince yapılacaktır.
        7-) Satışı yapılacak taşınmazın
        S.No Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü
        (m2)        		 Kira Süresi (YIL)
        SATIŞ        		 Tahmini Bedeli -TL Geçici Teminatı-TL Açıklama İhale Tarihi İhale Saati
        1 Gültekin Mahallesi 1396 4 860,84 SATIŞ 3.012.940,00 90.388,20 İmar Alanı İçinde Arsa 27.11.2024 14:50
        2 Gültekin Mahallesi 1525 4 746,83 SATIŞ 2.240.490,00 67.214,70 İmar Alanı İçinde Arsa 27.11.2024 14:55
        3 Gültekin Mahallesi 1511 7 806,34 SATIŞ 2.419.020,00 72.570,60 İmar Alanı İçinde Arsa 27.11.2024 15:00
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02120831
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