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        T.C. SİVAS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.10.2024 - 00:00
        T.C.
        SİVAS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
        İ L A N

        DOSYA NO : 2024/674 Esas
        KARAR NO : 2024/774


        Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/09/2024 tarihli ilamı ile sanık Cuma ELSALİH hakkında müştekiye yönelik "Kadına Karşı Basit Kasten Yaralama" suçundan 3.360 TL adli para cezası verilerek, bu cezaya ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiş olup, Daood ve Shıraz kızı, 05/01/2003 doğumlu, müşteki RZKIA ALOTHMAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar müştekiye tebliğ edilememiştir.
        Yukarıda özeti belirtilen hükme karşı tebliğin yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile yada zabıt katibine yapılan beyan tutanağa geçirilmek suretiyle itiraz hakkının bulunduğu hususunun,
        7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Türkiye geneli ilk 5 gazetenin birinde ve genel internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,
        İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.10.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02111624
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