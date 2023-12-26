T.C. SİVAS 1. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2022/482 Esas 05/10/2023 İ L A N Tahkikat duruşma günü : 06/03/2024 saat : 09:30

Yer : Sivas Adliyesi 1. Aile Mahkemesi duruşma salonu

Davacı Gülcihan Keklikci ile davalı Süleyman Keklikci arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davası gereğince, İbrahim ve Şaziye oğlu,1960 dogumlu, davalı Süleyman Keklikci'nin tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediği için ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda esas sayılı dosyada tahkikat aşamasına geçildiği, tahkikatın sona erdiği duruşmada HMK 186 maddesi gereğince sözlü yargılama aşamasına geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği hususu, bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ etmiş sayılacağı davalı Süleyman Keklikci'ye ihtar ve ilanen tebliğ olunur.