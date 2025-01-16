T.C. ŞIRNAK SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ŞIRNAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO :2024/273

13/01/2025



Mahkememize açılan gaiplik davasının verilen ara kararı gereğince;

Mahkememizin 2024/273 Esas sayılı dosyasında Ekrem ÜSTEK'in yaklaşık 2016 yılından bu yana kaybolduğu ve bu güne kadar kendisinden hiçbir haber alınamadığı gerekçesiyle gaipliğine karar verilmesi dava edildiğinden, Şırnak Merkez Cumhuriyet mah. nüfusuna kayıtlı, Mehmet ve Asya oğlu 01/08/1967 doğumlu T.C.31862437284 nolu Ekrem ÜSTEK'i bilen ve tanıyanların veya kendisinden haberi olanların ilan tarihinden sonraki 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.