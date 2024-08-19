T.C. SİNANPAŞA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

SİNANPAŞA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/445 ESAS

DAVACI : SİNANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DAVALI : NASİBE DALYAN, ALAİN ÖZGÜR AYIK



Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma Nedeniyle Bedel Tespiti ve Tescil davasında yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 2023/445 Esas sayılı dosyasında davacı tarafından hissedar olduğunuz Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi Ayvalı Köyü, 117 Ada 113 Parselde kayıtlı taşınmazın 3.301 m2'sinin taşınmaz kısmı için ;

11/09/2023 tarihinde keşif icra edildiği, keşifte dinlenen bilirkişi heyeti ek raporlarında taşınmazdaki hissenize karşılık gelen kamulaştırma bedelinin 26.394,25'er TL olmakla, adınıza kayıtlı yurt içi ve yurt dışı kayıtlı adreslerinize tebligatların çıkartıldığı ancak çıkartılan tebligatların bila ikmal döndüğü, yapılan adres araştırması sonucundan da olumlu bir sonuç elde edilememesi karşısında tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

HMK madde 122 ve 127 uyarınca tarafınıza tebliğ edilen iş bu davaya karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap vermeniz gerektiği, aksi takdirde HMK madde 128 uyarınca tüm vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, 13/09/2024 günü saat 11:00 da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız, belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmada yokluğunuzda devam olunacağı, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.



Duruşma Günü: 13/09/2024 günü saat: 11:00 'da Sinanpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma salonu.