T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



Dosya No : 2025/265 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Yemişli Köyü, 249 ada 26 parsel

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ :815,29 m2

KAMULAŞTIRILACAK ALAN :226,11 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : HAVVA AŞKIN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN

KİME YÖNELTİLECEĞİ: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/265 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.11.2025