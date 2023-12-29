T.C. SİLOPİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/128 Esas MİRASÇI : CEMAL BİLEN-11517116474Silopi 3. Noterliğince gönderilen 2023/34 sayılı ve 03/04/2023 tarihli yazısına konu vasiyetnamenin açılması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Miras Bırakan Behiye Bilen tarafından düzenlettirilen Silopi 3. Noterliği 18/06/2021 tarih ve 3348 yevmiye numaralı vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu TEBLİĞ OLUNUR. Duruşma Günü:27/02/2024 günü saat: 09:20