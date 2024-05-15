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        T.C. SİLOPİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.05.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. SİLOPİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

        SAYI: 2024/141 Esas

        KONU: Gaiplik İlanı Hk.

        13/05/2024

        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine kararı verilmesi talep edilen MEHMET AKGÜNÜL'ün gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.13/05/2024

        GAİPLİĞİ TALEP EDİLEN
        TC KİMLİK NO : 270*****268
        ADI SOYADI : MEHMET AKGÜNÜL
        BABA ADI : RAMAZAN
        ANA ADI : EMİNE
        DOĞUM TARİHİ : 09/10/1973
        DOĞUM YERİ : ŞIRNAK
        İKAMETGAH ADRESİ : Bilinmiyor

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02032822
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