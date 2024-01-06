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T.C. SİLİVRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1778 Esas 20/12/2023 Konu : İlan.Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

İstanbul, Silivri, Ortaköy mahallesi Cilt No: 14 Hane No: 157'de nüfusa kayıtlı Ali ve Havva'dan olma 01.07.1915 doğumlu 24248099558 T.C. Kimlik nolu ARZU TANIŞIK'ın 11.06.1996 tarihinde vefat etmesi ve mirasçılarının tespit edilememesi sebebiyle, TMK 594 maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren başlayarak hak sahiplerinin en geç bir (1) yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememizin dosyasına bildirmeleri aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açmak hakkı saklı kalmak üzere mirasçılarının Hazine olduğunun tespitine karar verileceği hususu İLAN olunur. 20/12/2023