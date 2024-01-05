T.C.

SİLİVRİ

AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/161 Esas



DAVALI : RAMAZAN BEDİR - 14494472038 TC kimlik numaralı,

Şemsettin ve Faime oğlu, 18/01/1993 Patnos doğumlu.



Davacı Zeynep Bedir tarafından Davalı Ramazan Bedir aleyhine açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki nedenine dayalı çekişmeli boşanma davasının yargılamasında;

Davacı tarafından, davalı Ramazan Bedir'in ikamet adresinin "Erciş Çınarlı Mah. 1037 Sok. No:14 Erciş/VAN" adresi olarak bildirildiği, bildirilen adrese Mahkememizce çıkartılan tebligatın bila ikmal iade edildiği, ilgilinin MERNİS adresinin boş olduğu, yapılan tüm adres araştırmaları ve kollukça yapılan araştırmaların sonuçsuz kaldığı,bu haliyle adı geçenin adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla;

Mahkememizin 02/01/2024 tarihli ön inceleme tutanağının "HMK md 139 uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız gerekli açıklamayı yapmanız aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ihtar olunur." şerhi ile birlikte Davalı Ramazan Bedir'e iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilan olunur. 03/01/2024