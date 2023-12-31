T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/567 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Balaban mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 799 ada

PARSEL NO : 202 parsel (eski Çanta mahallesi, 1421 parsel)

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKİN ADI VE SOYADI :

1- ALİ BEKTAŞ ENGİN

5- CEMİLE ATIL 9- FEVZİ KARABULUT



13- MAHMUT ÖNCÜ 2- AYHAN ÖZENGİN

6- ERDİNÇ ENGİN 10- GÖNÜL ULUER 3- BERRİN ÖNCÜ 7- ERSUN ÖNCÜ 11- HANİFE MAR 14- SUNAY BEKAROĞULLARI 4- BETÜL UZUNYURT 8- FATMA ÇOBANOĞLU 12- HASİBE KARABULUT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/567 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.

a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.

c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.

e-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 28/02/2024 günü saat 10:00'dan itibaren Silivri2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur.