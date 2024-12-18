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        T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.12.2024 - 00:00
        T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/526 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Seymen Mahallesi


        MEVKİİ : Küçükdere Mevkii
        ADA NO : 171
        PARSEL NO : 1

        MALİKİN ADI VE SOYADI:

        1- ADİLE ATAK
        2- ALİ ŞEVİK
        3- AYDAN TOMRUK
        4- AYFER ÜNVER
        5- AYŞE ALBAYRAK
        6- BERKAN ATAK
        7- BERNA ERENÇ
        8- BİNNUR ÇETİN
        9- CÜNEYT ATAK
        10- ÇİSEM KAYACIK
        11- ELİF ATAK
        12- HASAN ATAK
        13- HASAN KURT
        14- İSMAİL ATAK
        15- İSMAİL KURT
        16- KADRİ BIYIKLI
        17- KADRİYE BIYIKLI
        18- KANİYE ATAK
        19- MEHMET BIYIKLI
        20- MİRAY ATAK ASLI
        21- MÜJGEN ATAK
        22- NERGİS ATAK
        23- NUSRET DEVECİ
        24- ÖMER ATAK
        25- ÖNDER ATAK
        26- ÖZDER ATAK
        27- RECEP BIYIKLI
        28- SAMET ATAK
        29- SAMİYE KURT
        30- SENEM KURT
        31- SİNEM KURT
        32-FATMA ATAK
        33-ÖNER ATAK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
        KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/526 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.
        a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
        b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
        c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
        d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.
        e-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
        f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 06/01/2025 günü saat 14:30'dan itibaren Silivri2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.
        Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02141438
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