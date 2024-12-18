T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/526 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Seymen Mahallesi
MEVKİİ : Küçükdere Mevkii
ADA NO : 171
PARSEL NO : 1
MALİKİN ADI VE SOYADI:
1- ADİLE ATAK
2- ALİ ŞEVİK
3- AYDAN TOMRUK
4- AYFER ÜNVER
5- AYŞE ALBAYRAK
6- BERKAN ATAK
7- BERNA ERENÇ
8- BİNNUR ÇETİN
9- CÜNEYT ATAK
10- ÇİSEM KAYACIK
11- ELİF ATAK
12- HASAN ATAK
13- HASAN KURT
14- İSMAİL ATAK
15- İSMAİL KURT
16- KADRİ BIYIKLI
17- KADRİYE BIYIKLI
18- KANİYE ATAK
19- MEHMET BIYIKLI
20- MİRAY ATAK ASLI
21- MÜJGEN ATAK
22- NERGİS ATAK
23- NUSRET DEVECİ
24- ÖMER ATAK
25- ÖNDER ATAK
26- ÖZDER ATAK
27- RECEP BIYIKLI
28- SAMET ATAK
29- SAMİYE KURT
30- SENEM KURT
31- SİNEM KURT
32-FATMA ATAK
33-ÖNER ATAK
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/526 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.
a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.
e-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 06/01/2025 günü saat 14:30'dan itibaren Silivri2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur.