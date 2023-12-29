T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/247 Esas

KARAR NO : 2023/242



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/05/2023 tarihli ilamı ile 151/1, 142/2.h.2, 116/4 maddesi gereğince 2000 TL ADLİ PARA, 3 YIL 4 AY HAPİS, 7 YIL 6 AY HAPİS, cezası ile cezalandırılan Redcep Alı ve Sharbany kızı, 30/04/1984 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı ZULFIYA ALIYEVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000' in üzerinde yurt genelinde yayım yapan gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.12.2023