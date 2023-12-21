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        T.C. ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)'NDEN

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        Giriş: 23.12.2023 - 00:00
        T.C. ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)'NDEN

        ESAS NO : 2023/183 Esas
        DAVALI : KADİR ERÜNSAL Yenişehir Mahallesi 2700 Sk. No:4 Sultangazi / İSTANBUL
        Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ulaşılamaması nedeni ile tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş ve Basın İlan Kurumuna yazı yazılmış olup, şimdi de ;
        Ön inceleme Durusma Günü: 23/02/2024 günü saat: 10:45'deki duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği, HMK’nun 139. Maddesine uyarınca: ''Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği'', HMK 147/2 maddesi uyarınca: "belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği"hususları ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01955256
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