T.C. SİİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/915 Esas
12.09.2025
Davacı Hasip YILDIZ tarafından aşağıda kimlik bilgileri yazılı Sohbet YILDIZ'ın 2011 yılından beri kaybolduğunu, kendisinden haber alınamadığından bahisle ablası hakkında gaiplik kararı verilmesi hususunda dava açtığı; TMK. nın 33/2 maddesi uyarınca gaipliği talep edilen Sohbet YILDIZ hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12.09.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 22829030556
ADI SOYADI : SOHBET YILDIZ
BABA ADI : HALİL
ANA ADI : HURİ
DOĞUM TARİHİ : 07/07/1977
DOĞUM YERİ : SİİRT