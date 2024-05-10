T.C. SİİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/959 Esas
14/03/2024
Davacı Abdülmetin Ülkü UYSAL tarafından mahkememizde görülmekte olan Halil - hakkında Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Davacı Abdülmetin Ülkü UYSAL tarafından aşağıda kimlik bilgileri yazılı Halil -,1920'li yıllarda seferberlik için askere gittiğini, sonrasında dönmediğini, kendisinde haber alınamadığını, seferberlikte öldüğünü düşündüğünden bahisle dedesi hakkında gaiplik kararı verilmesi hususunda dava açmış olmakla;
TMK.nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliği talep edilen Halil - hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Siirt Sulh Hukuk Mahkemesine bilgi vermeleri ilanen duyurulur.
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HALİL - gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 36943559206
ADI SOYADI : HALİL -
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : HADİCE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1884
DOĞUM YERİ : SİİRT