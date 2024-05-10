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        T.C. SİİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 11.05.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. SİİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Sayı : 2023/959 Esas

        14/03/2024

        Davacı Abdülmetin Ülkü UYSAL tarafından mahkememizde görülmekte olan Halil - hakkında Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Davacı Abdülmetin Ülkü UYSAL tarafından aşağıda kimlik bilgileri yazılı Halil -,1920'li yıllarda seferberlik için askere gittiğini, sonrasında dönmediğini, kendisinde haber alınamadığını, seferberlikte öldüğünü düşündüğünden bahisle dedesi hakkında gaiplik kararı verilmesi hususunda dava açmış olmakla;

        TMK.nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliği talep edilen Halil - hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Siirt Sulh Hukuk Mahkemesine bilgi vermeleri ilanen duyurulur.
        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HALİL - gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

        GAİP TC KİMLİK NO : 36943559206
        ADI SOYADI : HALİL -
        BABA ADI : HÜSEYİN
        ANA ADI : HADİCE
        DOĞUM TARİHİ : 01/07/1884
        DOĞUM YERİ : SİİRT

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02030201
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