T.C. SİİRT AİLE MAHKEMESİ

T.C.

SİİRT

AİLE MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2024/60 Esas

26.09.2025

İLAN METNİ



Davacı , ADNAN AKSU ile Davalı , HAFİZE AKSU arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan davalı Hafize AKSU'nun yurt dışı adresine usulüne uygun tebligat çıkarılmasına rağmen, şahsın posta kurumunca yapılan çağrılara cevap vermediği, bu nedenle Stokholm Büyükelçiliği tarafından gönderilen cevabı yazıda tebliğ işleminin yapılamadığı bildirilmekle ve başka bir adresi de tespit edilemediğinden tebliği mümkün olmadığından, davalıya, ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, ön inceleme duruşma günü olan 19/02/2026 gün ve 09:30'da duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususu ilan olunur. İLGİLİ KİŞİ : HAFİZE AKSU, MUNEVVER oğlu/kızı HAYRİYE olma,20/02/1980 doğumlu, SİİRT ili, MERKEZ ilçesi, KEMERLİ mah/köy 51 Cilt, 15 Aile sıra no, 62 sırada nüfusa kayıtlı olup bilenen son adres; Danmarks-söderby 21 Uppsala 755 98 9973 İsveç