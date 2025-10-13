Örnek No:55*



T.C.

SERİK

İCRA DAİRESİ

2025/4098 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4098 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, EMİNCELER Mahalle/Köy, 1104 Ada, 2 Parsel, B-3 Nolu Bağımsız Bölüm Değerleme konusu taşınmaz Eminceler Mahallesinde bulunan ana taşınmaz niteliği A Ve B Bloklar Yedi Katlı Betonarme Mesken, C Blok İki Katlı Betonarme Mesken, Yüzme Havuzu Ve Arsasıolan1104 ada 2 parsel üzerinde B blok 3 bağımsız bölüm numaralı meskendir. Belediye arşivinde incelenen kat irtifakına esas mimari projesine göre K-D-G cephelidir. Taşınmazın bulunduğu site peyzajı bakımlı vaziyettedir. Taşınmaz meskenin içine girilememiştir. 22.06.2021 tarih ve 2021/139 nolu yapı ruhsatı almıştır. Ruhsat eki projesine göre 3numaralı bağımsız bölüm net :126,9 m2 ,brüt : 171,3 m2'dir. Taşınmazın projesine göre oda dağılımları : Salon, mutfak , 2 adet balkon, wc , banyo , e. banyosu , antre , yatak odası , 2 adet çocuk odası hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazda borçlu hissesi 1/1 'dir. Taşınmazın değeri =5.750.000,00 TL'dir.

Adresi : Antalya Serik İlçesi, Eminceler Mah., 1104 Ada, 2 Parsel, Cilt 14, Sayfa No:1324B Blok Bb No:3 Olan Mesken Niteliğinde Taşınmaz Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 126,9 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.750.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 14:20

09/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.