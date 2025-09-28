Örnek No:55*

T.C.

SERİK

İCRA DAİRESİ

2024/240 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/240 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kadriye Mahallesinde bulunan ana taşınmaz niteliği 2 katlı 73 adet betoname bina ve arsası olan 467 ada 1 parsel üzerinde B8 blokta zemin kat + 1 katta yer alan 1 bağımsız bölüm numaralı dubleks meskendir.Taşınmazın bulunduğu bina zemin kat +1 normal kattan oluşmaktadır. Villalardan oluşan site niteliğinde kullanılmakta olan bir alanda yer almaktadır taşınmaz. Mahallinde yapılan incelemede taşınmazın giriş kapısı ahşap kapıdır.Taşınmazın iç mekan zeminleri mermer kaplama , balkon ve ıslak hacim zeminleri seramik kaplama , ıslak hacin duvarları seramik kaplama , iç kapılar mdf kapı , duvarlar alçı sıva+boya olarak imal edildiği görülmüş. Taşınmazın dış cephe doğramaları pvc mamül , dış cephe duvar sıva+boya olarak imal edilmiştir.Taşınmaza ait ruhsat bilgilerinden; 05.07.2006 tarih ve 19/11 nolu yapı ruhsatı ve 31.10.2008 tarih ve 11/19 sayılı yapı kullanım izin belgesi almıştır. Ruhsat eki projesine göre B8 blok 1 numaralı bağımsız bölüm net : 89 m2 ve brüt :127 m2'dir. Taşınmazın projesine göre oda dağılımları :Giriş katta ; Salon+açık mutfak ,1 banyo ,2 adet zemin terası hacimleriden oluşmaktadır. Üst katta ise ; 3 yatak odası ,2 banyo ve 2 adet balkon ve hol hacimlerinden oluşmakta olduğu tespit edilmiştir.Adresi : Kadriye Mahallesi Kömür İskelesi Mevkii Serik / ANTALYA,Yüzölçümü : 65.445 m2,Arsa Payı : 14/2400,Kıymeti : 14.250.000,00 TL, KDV Oranı : %1, Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 14:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : :Kadriye Mahallesinde bulunan ana taşınmaz niteliği 2 katlı 73 adet betonarme bina ve arsası olan 467 ada 1 parsel üzerindeB8 blokta zemin kat + 1 katta yer alan 2 bağımsız bölüm numaralı dubleks meskendir.Taşınmazın bulunduğu bina zemin kat +1 normal kattan oluşmaktadır. Villalardan oluşan site niteliğinde kullanılmakta olan bir alanda yer almaktadır taşınmaz.Mahallinde yapılan incelemede taşınmazın giriş kapısı ahşap kapıdır.Taşınmazın iç mekan zeminleri memer kaplama , balkon ve ıslak hacim zeminleri seramik kaplama , ıslak hacin duvarları seramik kaplama , iç kapılar mdf kapı , duvarlar alçı sıva+boya olarak imal edildiği görülmüş. Taşınmazın dış cephe doğramaları pvc mamül , dış cephe duvar sıva+boya olarak imal edilmiştir.Taşınmaza ait ruhsat bilgilerinden;05.07.2006 tarih ve 19/11 noluyapı ruhsatı ve 31.10.2008 tarih ve 11/19 sayılı yapı kullanım izin belgesi almıştır. Ruhsat eki projesine göreB8 blok 2 numaralı bağımsız bölüm net : 89 m2ve brüt :127 m2'dir. Taşınmazın projesine göre oda dağılımları :Giriş katta ; Salon+açık mutfak ,1 banyo ,2 adet zemin terası hacimleriden oluşmaktadır. Üst katta ise ; 3 yatak odası ,2 banyo ve 2 adet balkon ve hol hacimlerinden oluşmakta olduğu tespit edilmiştir. Adresi : Kadriye Mahallesi Kömür İskelesi Mevkii Serik / ANTALYA,Yüzölçümü : 65.445 m2, Arsa Payı : 14/2400 , Kıymeti : 14.250.000,00 TL, KDV Oranı%1,Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 14:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 14:41

15/09/2025

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.