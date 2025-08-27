Örnek No:55*

T.C.

SERİK

İCRA DAİRESİ

2024/1305 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1305 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, EMİNCELER Mahalle/Köy, 1312 Ada, 4 Parsel, A-11 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz antalya ili serik ilçesieminceler mahllesi 1312/4parselde bulunan A blok 11 nolu bağımsız bölümdür. Davaya konu taşınmaz dosyada mevcut tapu kayıtlarında da görüleceği üzere ana taşınmaz yüzölçümü3379,15 m2 yüzölçüme sahip olup dosyaya konu Bağımsız Bölüm Niteliği Meskendir. Mesken niteliğinde olan bağımsız bölümde, Borçlu hissesi; 1/1'dir. Ana Taşınmaz üzerinde kat irtifakı kurulmuş olup A Blokve B Bloktan oluşan 12 bağımsız bölümün olduğu 12 adet mesken davaya konu parsel üzerindeki binalarda mevcuttur. Serik İlçesi, Eminceler Mahallesinde bulunan mesken niteliğindeki taşınmaz konut bölgesindebulunmaktadır.D-400 karayoluna2 km. Serik ilçe merkezine kuşuçuşu ort.3 km dir. Belek Turizm merkezine 6 km ve Belek yoluna 800m mesafededir. Havalanına kuş uçuşu ort. 27 km, denize kuş uçuşu ort. 8 km dir. Taşınmaz mevkii olarak gelişmekte olan bölge olamakla beraber bölgesel olarak %40 seviyelerinde yapımın tamamlandığı bölgede yer almaktadır. Bulunduğu yere belediye hizmetleri ve diğer alt yapı hizmetleri getirilmiştir. Dosyaya konu taşınmaz Serik İlçesi Eminceler Mahallesi 1312 ada 4 parsel A Blokta yer almakta olup taşınmazın bulunduğu parsel 1/1000'lik imar planı içerisinde kalmakta emsali 0.30/0.90 olarak belirtilmiştir. Keşif esnasında taşınmazın aktif olarak kullanılıyor olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın içinde yapılan gözlemlerimizde ruhsat eki mimari projeye uygun olarak; salon, oturma odası, ve yatak odası wc- banyo, ebebeyn banyosu mutfak ve balkonlar olmak üzere tasarlanmıştır.Dosyaya konu taşınmaz Kuzey- Güney- Batı cephelidir. Taşınmazın bulunduğu bina zemin kat +5 normal kattan oluşmaktadır.Taşınmazın bulunduğu binada asansör bulunmaktadır. Bina merdiveni krom korkulukla çevrilmiştir. Taşınmaz 2 bloktan oluşan açık yüzme havuzu, güvenlikli bir sitede bulunmaktadır.Kıymet takdirine konu 11 nolu bağımsız bölümün giriş kapısı çelik kapı olup , pencereleri pvc doğrama,balkon korkulukları alüminyum doğrama , taşınmazınoda kapıları mdf kapı , mutfak tazgahı mermer,dolapları mdf kaplama olarak yapılmıştır. Taşınmazın ıslak hacimleri taban duvar seramik kaplama , oda zeminleri parke kaplama ,aydınlatma ise klasik aydınlatma olarak yapılmıştır. Taşınmaz bakımlı vaziyettedir. Dosyaya konu bağımsız bölümün yapıldığı parsel için 08.06.2018 tarih ve 2018-126 noluyapı ruhsatı almıştır.Ruhsat eki projesine göreA blok11 numaralı bağımsız bölümbrüt :155 m2'dir.Taşınmazın bulunduğu binanın tamamını kapsayan 02.09.2020tarih ve 2020/104 sayılı iskan vardır.Değerleme konusu taşınmaz binanın 5. katında, girişe göre sol tarafta kalmaktadır. Taşınmazın projesine göre oda dağılımları :Salon, oturma odası ,mutfak , yatak odası ,çocuk odası , banyo ,e. banyosu ve 2 adet balkonhacimlerinden oluşmaktadır.

Adresi : Eminceler Mah. 1312 Ada 4 Parsel Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 3.379,15 m2

Arsa Payı : 40/950

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 10:35

22/08/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.