T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/188 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Antalya İli, Serik ilçesi, Gebiz Mahallesi, 431 ada 106 parselde 971,35 m2 daimi irtifak, 336,69 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için), davalılara ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve 11078-1 sayılı Lüzum Kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün18/10/2024 tarih ve 0887oluru ile kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının BOTAŞGenel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin 2025/188 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.24.10.2025