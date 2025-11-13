Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.11.2025 - 00:00
        T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/188 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Antalya İli, Serik ilçesi, Gebiz Mahallesi, 431 ada 106 parselde 971,35 m2 daimi irtifak, 336,69 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için), davalılara ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve 11078-1 sayılı Lüzum Kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün18/10/2024 tarih ve 0887oluru ile kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının BOTAŞGenel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin 2025/188 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.24.10.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02322157
        Yazı Boyutu