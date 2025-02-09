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        T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.02.2025 - 00:00

        İLAN

        T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/239 Esas
        DAVACILAR : 1-ALİ ŞEN-24640232126 - Belpınar Mah. Cumhuriyet Kökez Cd. No:158 Serik/ANTALYA
        2-FATMA ŞEN-24643232062 - Belpınar Mah. Cumhuriyet Kökez Cd. No:158 Serik/ANTALYA
        3-NESLİ DEMİRCİ-23965255490 - Kökez Mh. 3171 Sk. No:4/2 Serik/ANTALYA
        VEKİLİ : Av. DİLEK TATLI - [16571-75074-73957] UETS
        DAVALILAR : 1-ERKAN EZİCİ - 15097539302 - SARL NAZAR 0 AV DU MUGUET CHARLEVİLLE MEZİERES 08000 9890
        2-SERKAN EZİCİ - 15106539088 - 38 RUE FERROUL CHARLEVİLLE MEZİERES 08000 9890


        Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen yurt dışı adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adreste ikamet etmemeniz ve size ulaşılamadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Dava Dilekçesine : HMK. 122. Maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. Maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.27/01/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02168729
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