T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/415 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Antalya İli Serik İlçesi Yukarıkocayatak Mahallesi

ADA VE PARSEL NO : 316 ada 2 parsel ve 318 ada 4 parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 724,05‬ m² (her iki parsel için)

MALİKİN AD VE SOYADLARI: AYŞE YILDIZ-11413665120

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü)

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Antalya ili, Serik İlçesi, Yukarıkocayatak Mahallesi 316 ada 2 parsel ve318 ada 4 parsel sayılı taşınmazlarda davalıya ait tarladan geçen enerji nakil hattı ile ilgili olarak TEİAŞ Yönetim Kurulunca alınan 7-78 sayı ve 13/03/2008 tarihli kamu yararı kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının31/03/2008 tarih ve 402/4583 sayılı yazısı ile onaylanan karar gereğince kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının TEİAŞ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/415 esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

Mahkememizce tespit edilecekolan kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıflar Bankası Serik Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğinceilan

olunur. 29/11/2023