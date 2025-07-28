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        T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.07.2025 - 00:00

        İLAN

        T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2017/344 Esas


        DAVACILAR : 1- BAHRİYE AYDIN-14179581826 - Şirinyalı Mah. 1487 Sk. No:42 İç Kapı No:7Muratpaşa/ ANTALYA
        2- DURMUŞ TEMİZ-31030020492 - Mavişehir Mah. 2040 Sk. No:98 İç Kapı No:18Karşıyaka/ İZMİR
        3- ESRA AKBAŞ-14158582554 - Cumhuriyet Mah. 649 Sk. No:4 İç Kapı No:3Muratpaşa/ ANTALYA
        4- İBRAHİM ŞİMŞEK-14236579940 - Soğuksu Mah. 310 Sk. No:8 İç Kapı No:9Muratpaşa/ ANTALYA
        5- ÖZGÜL YAŞBAYIR-21388342124 - Yeşilyurt Mah. 4351 Sk. No:2 İç Kapı No:5Kepez/ ANTALYA
        6- SUNAY BALABAN-10618700070 - Orta Mah. 1010 Sk. No:7 İç Kapı No:3Serik/ ANTALYA
        DAVALI : 1- MALİYE HAZİNESİ SERİK - Mamliye Hazinesi Serik/ ANTALYA
        VEKİLLERİ : Av. PINAR PATİR
        DAVALI : 2- GÜLSÜM -Kökez Mah. Serik/ ANTALYA
        KAYYIM : ANTALYA DEFTERDARLIĞI KAYYIM BÜRO BAŞKANLIĞI
        TEMSİLCİ : HİDAYET IRKIN TÜR-
        VEKİLİ : AHMET ÇELİK
        MÜTEVEFFA : ŞEFİK ŞİMŞEK
        Dava konusu Antalya İli Serik İlçesi Kökez Mahallesi 133 ada 37 parsel sayılı taşınmazın davacılar adına T.M.K.'nın 713/2 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.23/07/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02267798
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