T.C. SERİK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C.

SERİK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/503 Esas

DAVACI : Bıçaklar Tarım Taşımacılık Turizm İnşaat Taahhüt Gıda İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Konaklı Şubesi-0168049695800028-

DAVALI : REŞAN ÇELİK



Davacı Bıçaklar Tarım Taşımacılık Turizm İnşaat Taahhüt Gıda İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Konaklı Şubesi tarafından Antalya ili, Serik İlçesi Bozdoğan Mah. 182 ada 17 parsel, 266 ada 3 ve 11 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin açılan Ortaklığın Giderilmesi davası ile ilgili olarak;

Mahkememizce tarafınıza tebliğ yapılamadığından dava ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

04/11/2025 günü saat 10:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 28/07/2025