T.C. SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/88 Esas



DAVACI : MEHMET KARATOY

VEKİLİ : AV. İSMAİL ŞIK



DAVALILAR : MALİYE HAZİNESİ, Serik Kaymakamlığı Serik/ANTALYA



Dava konusu Antalya İli Serik İlçesi Zırlankaya Mahallesinde tapusuz sarı alan iken tapuya tescil edilen 102 ada 114 parselin davacı Mehmet KARATOY adına Türk Medeni Kanununun 713/2 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur. 17/09/2025