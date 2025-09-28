Habertürk
        T.C. SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.09.2025 - 00:00
        T.C.
        SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/88 Esas


        DAVACI : MEHMET KARATOY
        VEKİLİ : AV. İSMAİL ŞIK


        DAVALILAR : MALİYE HAZİNESİ, Serik Kaymakamlığı Serik/ANTALYA


        Dava konusu Antalya İli Serik İlçesi Zırlankaya Mahallesinde tapusuz sarı alan iken tapuya tescil edilen 102 ada 114 parselin davacı Mehmet KARATOY adına Türk Medeni Kanununun 713/2 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur. 17/09/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02301562
