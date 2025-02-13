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        T.C. ŞEREFLİKOÇHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.02.2025 - 00:00
        T.C.
        ŞEREFLİKOÇHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/199 Esas

        Konu : Gaiplik ilanı
        12/06/2024

        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle ;Medeni Kanunun 33/2-3. maddeleri gereğince hakkında gaiplik kararı istenilen kimlik bilgileri bildirilen MEHMET EKİNCİ'yi bizzat gören, tanıyan, bulunduğu yeri ve adresinin nerede olduğunu, nerede yaşadığını bilenlerin iş bu ilan tarihinden itibaren 6 AY içinde yazılı-sözlü yada bizzat mahkememize müracaatla bilgi vermelerinin ilanen tebliğidir.


        GAİP
        TC KİMLİK NO : 13246234948
        ADI SOYADI : MEHMET EKİNCİ
        BABA ADI : MUSTAFA
        ANA ADI : KİRAZ
        DOĞUM TARİHİ : 01/01/1935
        DOĞUM YERİ : SEYMENLİ

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02170129
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