T.C. ŞEREFLİKOÇHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
ŞEREFLİKOÇHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/199 Esas
Konu : Gaiplik ilanı
12/06/2024
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle ;Medeni Kanunun 33/2-3. maddeleri gereğince hakkında gaiplik kararı istenilen kimlik bilgileri bildirilen MEHMET EKİNCİ'yi bizzat gören, tanıyan, bulunduğu yeri ve adresinin nerede olduğunu, nerede yaşadığını bilenlerin iş bu ilan tarihinden itibaren 6 AY içinde yazılı-sözlü yada bizzat mahkememize müracaatla bilgi vermelerinin ilanen tebliğidir.
GAİP
TC KİMLİK NO : 13246234948
ADI SOYADI : MEHMET EKİNCİ
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : KİRAZ
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1935
DOĞUM YERİ : SEYMENLİ