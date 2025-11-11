Örnek No:55*

T.C.

SEFERİHİSAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Ulamış mahallesi, 277 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz, Ulamış Mahallesi yerleşiminin batısında kalmakta olup, Seferihisar-İzmir yoluna (İzmir Cad.) cephelidir. Dikdörtgen formunda ve düz bir topoğrafik yapıda olan taşınma üzerinde, ağaç ya da yapı bulunmadığı görülmüştür. Taşınmaz, Köy Yerleşim Alanında kalmaktadır. Kadastral yola cepheli olması nedeniyle yapılaşma imkanı bulunmaktadır. Taşınmazın cinsi tapu kaydında Tarla olarak geçmekte ise de Köy Yerleşim Alanında kaldığından, Emsal:0,50,2 kat yapılaşmaya uygun Arsa niteliğindedir.

Altyapı hizmetlerinden yararlanma imkanı bulunan taşınmazın yakın çevresinde, 2 katlı yapılaşmalar ve boş arsalar bulunmaktadır. Taşınmaz, Ulamış yerleşimine 1 km. ve Seferihisar şehir merkezine 5 km mesafededir.

Taşınmazın değer tespitinde; yerleşim alanı içinde kalması, ana yola cepheli olması, yapılaşma imkanının olması, ulaşım kolaylığı olumlu unsur olarak değerlendirilmiştir.

Adresi: Ulamış Mahallesi, 277 Ada, 2 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü: 825,89 m2

İmar Durumu: Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.06.2025 tarihli İmar Durumu yazısınagöre; 'Ulamış Mahallesi 277 ada 24 parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında olup, köy yerleşim alanında kalmaktadır. E=0.50 Yençok= 2 kat İnşaat alanı=250 m² geçemez. Bir parselde gerekli müştemilatlar dışında birden fazla yapı yapılamaz. 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planı Plan Notları geçerlidir. Bu hususlar yapılaşma koşulunu sağlaması durumunda geçerlidir. denilmektedir.

Kıymeti: 16.517.800,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: İkinci kez ifraz edilemez 23/06/2003 YEV:1453



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 12:17

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 12:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 12:17

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 12:17

10/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.