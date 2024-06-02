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        T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.06.2024 - 00:00

        İLAN

        T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2021/979 Esas


        Aleyhinize davacı Ahmet Gültekin vekili Av. Abdullah Yılmaz tarafından açılan İzaleyi Şuyuu (Ortalığın giderilmesi) davasında dava dilekçesinde özetle; Sivas İli Şarkışla İlçesi Pınarönü Mahallesi 154 ada 86 parselde kayıtlı Davalılar Bilgehan TÜRKOĞLU, Nejla BOZKUŞ, Hatice TUNÇBİLEK, Oğuzhan TÜRKOĞLU, Sultan SARIYAR, Ayşe ŞAHİN, İsmail TUNÇBİLEK, Nesrin TUNÇBİLEK ve Belgin ERDEM adına mernis adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davalıların adresinde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        18/09/2024 günü saat: 11:00'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın mavukafatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02042387
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