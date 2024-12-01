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        T.C. SARIZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 02.12.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. SARIZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/11 Esas

        DAVACI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi


        DAHİLİ DAVALILAR :

        1-MUSTAFA KARAKUŞ - TC: 39247707212 - Kazım ve Arzım oğlu,
        18/04/1965 Altısöğüt doğumlu
        2-ZARİFE KARAKUŞ - TC : 39253707084 - Kazım ve Arzım kızı, 20/04/1956 Sarız doğumlu


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce hakkınızda adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 09/04/2025 günü saat: 09:50 olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.26/11/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02131585
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