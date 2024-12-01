T.C. SARIZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SARIZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/11 Esas

DAVACI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi



DAHİLİ DAVALILAR :

1-MUSTAFA KARAKUŞ - TC: 39247707212 - Kazım ve Arzım oğlu,

18/04/1965 Altısöğüt doğumlu

2-ZARİFE KARAKUŞ - TC : 39253707084 - Kazım ve Arzım kızı, 20/04/1956 Sarız doğumlu



Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce hakkınızda adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 09/04/2025 günü saat: 09:50 olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.26/11/2024