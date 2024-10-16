T.C. SAPANCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. SAPANCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/417 Esas

DAVALI: OSMAN BALKAYA-146*****500

Dava dilekçesinde belirtilen ve uyap sisteminde bulunan adreslere tebligat yapılamamış olması, adres araştırmalarından da netice alınamaması sonucunda duruşma günü olan 14/05/2025 günü saat 10:00'da diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, işbu ilanın tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkememize sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacı ile gereken açıklamayı yapmanız, verilen süre içerisinde bu hususları yerine getirmediğiniz takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.